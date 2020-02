Mazara. Al via il Carnevale, deroga agli orari di diffusione della musica

Nei pubblici esercizi diffusione consentita fino alle 4 del mattino dei giorni 23, 24, 25 e 26

Con propria ordinanza n. 25/2020 il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha ordinato di derogare in via straordinaria all’ordinanza in vigore che limita la diffusione della musica. In particolare per il periodo di Carnevale, sarà consentito ai pubblici esercizi di diffondere musica fino alle 4 del mattino dei giorni 23, 24, 25 e 26 febbraio. La diffusione è consentita anche all’esterno degli stessi esercizi purché muniti di autorizzazione temporanea per l’occupazione del suolo pubblico e sempre nei limiti di esposizione al rumore previsti dalla legge.

Carnevale “Addrabbanna Lu Ponti”: Prende il via ufficialmente domani, giovedì grasso 20 febbraio, il Carnevale 2020. Il Comune patrocina il Carnevale “Addrabbanna Lu Ponti” compartecipando alle spese con circa 7000 euro per Siae e service audio luci oltre ad alcuni servizi (palco in via Emanuele Sansone …









