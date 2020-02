Marsala, rimosse tre roulotte che sostavano al porticciolo turistico

La polizia municipale e la capitaneria di Porto sono intervenute al porticciolo turistico di Marsala, dove sostavano da giorni delle roulotte di una comitiva di rom presenti in città.

Sono cinque i mezzi in totale per i quali è stata elevata una multa ai proprietari, mentre tre sono stati sequestrati e portati via tramite un carro attrezzi.

L’operazione di controllo e di rimozione di veicoli in sosta prolungata proseguiranno anche nelle altre zone demaniali della città e in particolare quelle vicine al porto, luogo, dove solitamente stazionano i rom che arrivano in città.









