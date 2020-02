Marsala. Presentato il Carnevale marsalese 2020: al via sei carri allegorici

E’ stato presentato alla stampa il “Carnevale marsalese 2020” che dal 2017 a oggi è considerevolmente cresciuto tant’è che si è passati da un solo carro nella prima edizione ai sei dl quest’anno. II Sindaco Alberto Di Girolamo, il suo vice Agostino Licari, gli assessori Clara Ruggieri (politiche culturali), Anna Maria Angileri (pubblica istruzione) e Rino Passalacqua (attività produttive); nonché il dirigente comunale Giuseppe Fazio e i rappresentanti delle Associazioni che allestiranno i carri allegorici Paolo Civello (Viva Marsala) e Marilena Titone (Mamme Attive) hanno illustrato le modalità di questo appuntamento che avrà inizio giovedì prossimo, 20 febbraio, con il coinvolgimento delle scuole. La sfilata avrà inizio alle ore 9,30 dalla via Roma (lato stazione ferroviaria). II corteo percorrerà quindi piazza Matteotti, via XI Maggio per arrivare in piazza della Repubblica dove verranno presentate Ie “Maschere” allestite …









