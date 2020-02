Il tramonto alle saline di Marsala? E’ l’ottava meraviglia del mondo …Le immagini

L’ottava meraviglia del mondo. E’ il tramonto alle Saline di Marsala, che in questi giorni di bel tempo invernale regala paesaggi e scorci bellissimi e indimenticabili.

Vedere un tramonto alle saline è un’esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita.

Le saline di Marsala, come quelle di Trapani, offrono un paesaggio naturale straordinario che, al calar del sole, assume colori e contorni difficili da eguagliare.

E in questo periodo è possibile anche ammirare bellissimi fenicotteri, sullo sfondo delle isole dello Stagnone di Marsala, e, più in là dell’arcipelago delle isole Egadi.

Foto di copertina di Vincenzo Russo.









