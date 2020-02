Gibellina. Don Laudicina ospite a Rai Uno. Siccità nel Belìce è allarme

Gibellina. La notizia della processione svolta a Gibellina, lo scorso giovedì 13 febbraio, per chiedere il dono della pioggia ha raggiunto i canali di informazione nazionale.

La mancanza di piogge e la conseguente siccità, che ha colpito tutte le regioni dello “stivale”, dalla Lombardia alla Sicilia, sta facendo preoccupare gli agricoltori. A Gibellina, dove economia è strettamente legata alla coltivazione di grano e di vite, la situazione è quanto mai drammatica. Per questo motivo, giovedì scorso, riaffiorando le antiche tradizioni del passato, centinaia di fedeli, dopo la celebrazione della Santa Messa, hanno portato in processione il Crocifisso per le vie del paese, invocando l’aiuto del Signore per ricevere il dono della pioggia.

La notizia è subito rimbalzata sui vari mezzi di comunicazione, tanto che proprio questa mattina Don Marco Laudacina, parroco di Gibellina è stato invitato a partecipare in video chat alla trasmissione di …









