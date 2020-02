Forestali. “Se i sindacati vogliono ciò che predicano è il momento di scendere in piazza”

Situazione di attesa quella dei lavoratori forestali siciliani che attendono a breve dal governo regionale la riforma del comparto e cercare di rimettere in sesto un settore che negli anni ha solo fatto parlare in negativo tutte le persone che non conosco e nemmeno ne vivono la quotidianità.

Da qui, le preoccupazioni che tutto possa essere un altro bluff è sempre in agguato e dunque -“questo potrebbe essere il momento giusto per scendere in piazza” dice Antonio David di Forestalinews – “Non nascondo che le preoccupazioni di intaccare nell’ennesima presa in giro è molto forte, quindi per dare un segnale forte e chiaro bisognerebbe scendere in piazza e protestare tutti insieme senza distinzione di bandiere e settori e, chiedere il massimo cioè la stabilizzazione” – in attesa del ddl di qualche mese, così come promesso dagli assessori Bandiera …









Leggi la notizia completa