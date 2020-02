Elezioni, Marsala: adesso il candidato dei moderati è Massimo Grillo

Ieri sera si è tenuta una riunione dell’ormai famoso tavolo dei moderati in vista delle elezioni di Marsala del Maggio 2020.

La riunione ha finalmente prodotto qualcosa, la possibile candidatura a Sindaco di Massimo Grillo.

La convergenza su Grillo arriva dopo il ritiro di Nicola Fici.

Grillo potrebbe essere il candidato sindaco della città di Marsala, dunque, del tavolo dei moderati, che non vedrebbe di buon occhio la candidatura di Giulia Adamo.

Domani a Palermo il centrodestra regionale si riunirà per decidere il da farsi.









