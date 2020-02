Differenziata, Sicilia, la Regione premia i 79 Comuni virtuosi che hanno superato la soglia del 65%

Cinque milioni di euro da parte della Regione ai 79 Comuni siciliani “ricicloni” che hanno superato la quota del 65% di raccolta differenziata. E’ stato infatti firmato il decreto inter-assessoriale (Economia e Autonomie locali) che assegna un contributo agli Enti locali che nel corso del 2018 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne – in attuazione di una norma contenuta in una legge regionale – sono 79 Comuni, sul numero complessivo di 390, di otto province dell’Isola, il cui elenco predisposto dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti è stato validato dall’Arpa Sicilia.



Questo l’elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento, a cui è stata assegnata una somma fissa di 32mila euro e una variabile in base alla popolazione.



Provincia di Agrigento (22): Calamonaci, Cammarata, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Raffadali, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San …









