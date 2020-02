DA DIVERSI GIORNI NON SI HANNO PIU’ NOTIZIE DI UN GIOVANE DI 28 ANNI RESIDENTE A STRASATTI SI TRATTA DI SALVATORE PANTALEO

MARSALA – Da diversi giorni (sembra più di dieci) non si hanno più notizie di un giovane marsalese che risiede, da solo, nella periferia sud della Città. Si tratta di Salvatore Pantaleo di 28 anni, abitante in contrada Strasatti. A denunziare la scomparsa sono stati suoi congiunti che hanno avvisato la Polizia Stato. Sulla sua scomparsa si è tenuto stamani un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell’Ordine e nel quale è stato anche deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con il giovane o che l’avessero visto. Chi è in grado di dare notizie può contattare le Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.









Leggi la notizia completa