Celebrato il “GIORNO DEL RICORDO” all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo

Dal 2004, il 10 febbraio è una giornata dedicata al ricordo, il “Giorno del ricordo” appunto, voluto per conservare e rinnovare la memoria del dramma dell’esodo istriano- dalmata e di tutte le vittime delle Foibe. Un modo per riflettere sulla storia, riflettere su antiche ferite ma soprattutto per non dimenticare uno dei capitoli più duri e trascurati della storia italiana del Novecento.

Bisogna sempre “conservare e rinnovare sempre la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” sono queste le parole riportate nella legge di stipula del 30 marzo 2004 n.92. Le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono emblematiche di quanto è accaduto: “Dramma al quale non fu attribuito il giusto rilievo”, “è un …









Leggi la notizia completa