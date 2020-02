Capitano Ultimo assessore in Calabria

Sergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, sarà il prossimo assessore all’Ambiente della Regione Calabria. L’ha annunciato la neogovernatrice Jole Santelli, eletta il 26 gennaio scorso per il centrodestra.

Da ufficiale dei carabinieri, Sergio De Caprio aveva catturato nel 1993 Totò Riina, latitante dagli anni ’60. Promosso al grado di colonnello, era stato alla guida del nucleo di tutela ambientale di Roma. Recentemente è stato al centro di una polemica perché gli è stata revocata la scorta e per due volte (davanti al tar e al Consiglio di Stato) è stata respinta la richiesta di restituzione della protezione. «Il mio obiettivo è tutelare l’autodeterminazione delle comunità calabresi senza l’interferenza delle mafie», ha detto ieri De Caprio.









