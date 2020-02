“Bonus Facciate”, “Ecobonus” e “Sisma Bonus”. I nuovi incentivi illustrati dall’arch. Vito Caradonna

Mazara del Vallo, come diverse città della provincia di Trapani, ha un centro storico che meriterebbe certamente una grande attenzione. Ci riferiamo in particolare alle criticità strutturali di diversi edifici, molti dei quali abbandonati da anni, altri ancora non ristrutturati dopo il terremoto. Non stiamo qui a ripetere le mancanze delle diverse Amministrazioni che si sono succedute in questi anni circa la riqualificazione strutturale (oltre al buon “maquillage” realizzato negli anni scorsi) del centro storico che oggi, in mancanza, di interventi di manutenzione appare “mummificato”. In questa sede vogliamo invece informare i cittadini, privati proprietari di immobili, sui nuovi strumenti legislativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Pertanto abbiamo chiesto ad un tecnico, l’arch. Vito Caradonna (in foto copertina), in passato già assessore, di illustraci i nuovi incentivi statali a disposizione di quanti volessero rinnovare i loro immobili.

