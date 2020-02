Anniversario della canonizzazione di San Tommaso di Canterbury

Nel contesto giubilare dell’Anno della Memoria Tommasiana (29 dicembre 2019 – 29 dicembre 2020) promosso dalla Parrocchia San Tommaso di Canterbury – Chiesa Madre di Marsala, in occasione dei 850 anni dal martirio del Santo Vescovo inglese Tommaso Becket, il prossimo 21 febbraio 2020 alle ore 18:30 presso la stessa Chiesa sarà celebrata un Messa votiva presieduta del Vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero in occasione della data anniversaria della canonizzazione del Santo.

Il Santo Vescovo dopo aver denunciato l’ingiusta prassi amministrativa e l’ingerenza della politica del re nella vita della Chiesa e della stessa nomina dei vescovi e degli abati, fu pugnalato mortalmente il 23 dicembre 1170, da quattro scellerati cavalieri mandati dal re Enrico II, durante l’ufficiatura liturgica presso l’altare della Chiesa Cattedrale di Canterbury. Morì per le ferite riportate il 29 dicembre 1170. Il martirio di San Tommaso riscosse in tutta l’Europa una …









