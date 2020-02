Al via l’intervento strutturale nella Chiesa del Purgatorio di Castelvetrano

Hanno preso il via i lavori di ripristino funzionale della chiesa del Purgatorio che si affaccia sul sistema delle piazze a Castelvetrano. L’intervento si è reso necessario perché l’edificio, nel complesso, versava in preoccupante stato di degrado: lo smaltimento delle acque piovane presentava gravi carenze, con abbondanti infiltrazioni tali da compromettere nel tempo la staticità delle strutture orizzontali e verticali. Un intervento, dunque, per risanare le parti più a rischio del bene e, in particolare, delle coperture.

L’importo complessivo dei lavori è di 119.975,25 euro, cofinanziato al 70% coi fondi dell’8×1000. All’interno, invece, non saranno eseguiti lavori, tranne che sarà ricostruita la volta crollata qualche anno fa. I tecnici, col coordinamento dell’Ufficio diocesano beni culturali ed ecclesiastici, hanno avuto modo di verificare che lo smaltimento delle acque piovane risulta particolarmente carente sulle navate laterali, entrambe interessate …









