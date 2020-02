WhatsApp, occhio al messaggio truffa. Ignorate questo SMS

C’è una nuova truffa che circola su WhatsApp. E’ stata segnalata, infatti, la diffusione di un nuovo messaggio proveniente da contatti sconosciuti.

“Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un SMS. Puoi inviarmi il codice nel messaggio?”, il testo -in linea di massima- del messaggio ‘esca’.

Nel successivo SMS, generato direttamente dall’applicazione, è contenuto un codice di 6 cifre. Il codice serve però per autenticare l’applicazione su un altro dispositivo: l’invio delle 6 cifre ad un altro utente, in sostanza, significa consegnare il proprio account ad un’altra persona. Sul sito ufficiale dell’applicazione, d’altra parte, si legge: “Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari”.









Leggi la notizia completa