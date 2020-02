Un trapanese alla corte di Orlando. Paolo Petralia nominato assessore a Palermo

Il trapanese Paolo Petralia è stato nominato assessore della Giunta di Leoluca Orlando a Palermo. Figlio dei magistrati Dino Petralia e Alessandra Camassa, Petralia ha raggiunto una certa notorietà sull’onda del movimento delle “sardine”.

Nella nuova giunta di Orlando anche il ritorno degli ex vice-sindaci Emilio Arcuri e Sergio Marino.

Petralia, che ha aderito al Pd, sarà assessore allo Sport, Turismo, Giovani e rapporti internazionali. Ha 26 anni, è laureato in Legge e in Affari internazionali.











Leggi la notizia completa