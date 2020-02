Trapani, due giovani nuotatrici trionfano nella prima tappa del campionato di Eccellenza

Due sirenette trapanesi hanno trionfato, a Palermo, nella prima tappa del campionato di Eccellenza di nuoto a Palermo.

Sul podio, Aurora Bongiorno di 8 anni e Zoe Basile di 6 anni, in forza alla Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo, sezione di Trapani. Zoe Basile ha vinto una medaglia d’oro nei 25 metri, stile Farfalla. Aurora Bongiorno, invece, ha conquistato due medaglie d’argento: una nei 25 metri stile Libero e l’altra nei 25 metri Farfalla. Per un centesimo di secondo la piccola atleta non è salita sul gradino più alto del podio.

Alla manifestazione, organizzata dalla Federazione italiana di nuoto, hanno preso parte 800 nuotatori provenienti da ogni parte della Sicilia Occidentale, per un totale di 20 società. Frattanto, Aurora Bongiorno e Zoe Basile, allenate dal tecnico Katya Vitaggio, si stanno preparando per la seconda tappa del campionato regionale di nuoto in programma, sempre a Palermo, il 21 e …









