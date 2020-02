Torna a riunirsi il consiglio comunale di Petrosino

Tornerà a riunirsi mercoledì prossimo (19 febbraio) alle ore 21 il Consiglio Comunale di Petrosino. La seduta, in sessione ordinaria, è stata convocata dal Presidente Davide Laudicina con sette punti all’ordine del giorno. Tra questi figura l’adozione del Pudm (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo).



Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per le finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi dell’Unione Europea e alla vigente legislazione statale e regionale del settore. Il Piano prevede, innanzitutto, il ripristino delle dune sabbiose in località Torrazza attraverso una serie di interventi che punteranno alla valorizzazione e tutela di tutta l’area in questione. Per quanto riguarda le concessioni demaniali, l’obiettivo è quello di favorire …









