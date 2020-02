Simonetta Agnello Hornby torna a Mazara del Vallo con il libro “Siamo Palermo” scritto con Mimmo Cuticchio – La presentazione domani al Teatro Garibaldi

Domani, mercoledì 19 febbraio, dalle ore 17 al teatro Garibaldi di Mazara del Vallo sarà presentato il libro “Siamo Palermo”, edito da Mondadori, di Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio, due tra i personaggi siciliani più amati: la prima, autrice di best seller mondiali; il secondo: ambasciatore nel mondo della tradizione dei pupi siciliani.

L’iniziativa di Lettera 22, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, riporta a Mazara del Vallo Simonetta Agnello Hornby, già protagonista in estate della presentazione della riedizione del libro “La Mennulara”.

Sul palco del teatro Garibaldi, Catia Catania dialogherà con l’autrice per conoscere da vicino e ancor di più Palermo, non solo luoghi ma emozioni e modi di vivere, che testimoniano la particolarità dell’essere palermitani e siciliani, attraverso i racconti contenuti nel libro di Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio.

