Sembra un film d’azione, auto decolla sulla rotatoria. Il video

Un automobilista ubriaco prende in pieno la rotatoria e vola via con l’auto sugli altri mezzi parcheggiati ai lati della strada. L’uomo che non ha ripotato conseguenze fisiche è stato poi arrestato.

Le telecamere di sorveglianza nella città di Long Beach (California, USA) hanno ripreso un’auto che, a grande velocità, è andata a schiantarsi contro una rotatoria ed è volata in aria.

L’episodio ricorda quello avvenuto lo scorso anno a Trapani, quando un suv a velocità folle tiro dritto alla rotatoria del lungomare (potete vedere qui). Qui sotto il video ripreso dal Corriere:









