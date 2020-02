Scoperto e sequestrato centro scommesse non autorizzato nel cuore della città: 2 denunciati e sanzioni per 163mila euro

PALERMO – Nei giorni scorsi, in pieno centro storico nel quartiere Cassaro – Castellammare, i Carabinieri della Stazione Piazza Marina, durante uno specifico controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei giochi illegali, svolto unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Controlli di Palermo, hanno denunciato due persone.

I militari dell’Arma e i funzionari ADM nel corso dell’accertamento hanno riscontrato che una sala giochi, nella quale venivano abusivamente raccolte scommesse, era sprovvista della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività; per tali ragioni il gestore e la titolare del centro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Il centro scommesse è stato sottoposto a sequestro unitamente all’incasso e alle apparecchiature presenti.

Infine, sono state elevate sanzioni amministrative, per un totale di 163.000 euro, per l’installazione di apparecchi …









