Processo per l’omicidio di Nicoletta: “Margareta mi disse che suo padre era carabiniere”

Ai genitori di Carmelo Bonetta, Margareta Buffa ha detto che suo papà era un carabiniere. A rendere noto questo particolare è stata ieri Rosalia Gargano, mamma di Carmelo Bonetta aggiungendo anche che poi Margaretta, contraddicendosi, disse che faceva il muratore.

In realtà la giovane rumena, accusata dell’omicidio di Nicoletta Indelicato non aveva mentito come ha lasciato intendere Rosalia Gargano ascoltata, come testimone, dalla Corte d’Assise di Trapani.

“La mia assistita – precisa il suo avvocato Ornella Cialona – ha solo fatto confusione. Il padre, Infatti, è stato un agente di polizia. Il concorso lo fece negli anni Settanta. Poi per problemi familiari ha dismesso la divisa”. Prossima udienza il 2 marzo.









