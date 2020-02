Paura per un branco di randagi, aggredita una cagnolina

Mimma è una docile cagnolina che da tempo stazione nel piazzale davanti lo svincolo A29, nella zona commerciale di Castelvetrano. Non ha mai fatto male a nessuno. Ogni giorno c’è qualcuno che si prende cura di lei che ormai conosce bene quella zona. Non si azzarda nemmeno ad attraversare la strada perché sa bene che è molto pericoloso per via dell’intenso traffico.

Ma c’è qualcosa di ancora più pericoloso per la dolce Mimma. Un branco di cani randagi. Solitamente i cani randagi non sono particolarmente aggressivi ma quando si formano in branco sono davvero un pericolo sia per altri animali che per l’uomo. Nella notte tra domenica e lunedì Mimma è stata aggredita da un branco di 5 cani. Come documentato dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, Mimma è stata aggredita violentemente. Ha provato a difendersi ma il branco …









