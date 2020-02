Omicidio Indelicato, il dolore della mamma di Bonetta e i “sorrisini” di Margareta Buffa

Ieri al processo per la morte di Nicoletta Indelicato, davanti alla Corte d’Assise di Trapani, presieduta da Daniela Troya, dove è imputata con l’accusa di omicidio Margareta Buffa, è stata chiamata a testimoniare la famiglia di Carmelo Bonetta, il maestro di balli caraibici, reo confesso dell’omicidio e imputato davanti al gup di Marsala.

Il dolore e la testimonianza della mamma di Carmelo Bonetta – Il grande dolore e la lucidità che le hanno permesso di dire di non potere perdonare il figlio per quello che ha fatto, hanno caratterizzato la testimonianza di Rosalia Gargano. La mamma di Bonetta ha già emesso la sua sentenza, dicendo in aula che non perdonerà il figlio. “Sono una madre – le parole di Rosalia Gargano – e quanto accaduto non lo accetto, ma soprattutto non perdono”. “Io non vivo più. La …









Leggi la notizia completa