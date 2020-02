Mazara, il Comune paga i bonus libri. Referendum, c’è il manifesto dei comizi

Il Servizio “Pubblica Istruzione” rende noto che presso la Tesoreria comunale Banca Carige di Mazara del Vallo sono in pagamento i contributi relativi ai libri di testo anno scolastico 2016/2017.



Referendum riduzione numero dei parlamentari, pubblicato manifesto di convocazione dei comizi

Domenica 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgerà la votazione del Referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, con il seguente quesito referendario: <<Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?». Le operazione preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 28 marzo.

Il manifesto di convocazione dei comizi, a firma del Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, è affisso negli spazi appositi del territorio …









