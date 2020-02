Maxi controllo per la sicurezza stradale nel trapanese: 158 contravvenzioni e circa 60.000 euro di sanzioni elevate

Nel corso della settimana appena conclusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito una serie di controlli straordinari finalizzati, in particolare, alla prevenzione e al perseguimento delle violazioni al codice della strada più pericolose per l’incolumità dei cittadini. Nell’occasione, è stato impiegato un imponente numero di pattuglie provenienti da tutti i Nuclei Operativi e Radiomobili e dalle varie Stazioni della provincia che hanno svolto posti di controllo nelle principali arterie stradali e nei punti nevralgici cittadini in tutto il territorio di competenza.

Nel corso degli accertamenti, in cui sono stati identificate e sottoposte a controllo quasi 600 persone in 490 veicoli, sono state elevate ben 158 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni di carattere amministrativo per una somma complessiva pari a circa 60.000,00 euro, 26 veicoli sono stati sequestrati amministrativamente mentre 17 sono stati i soggetti deferiti a piede libero per varie violazioni di carattere penale, tra …









