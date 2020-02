Marsala, il 10 marzo all’Impero “Penelope – L’Odissea è fimmina” di Luana Rondinelli

Un viaggio onirico, a tratti addirittura felliano, illuminato dall’ironia e profumato di mare. Questo e molto altro è “Penelope – L’Odissea è fimmina”, opera teatrale di Luana Rondinelli che il prossimo 10 marzo alle ore 21 sarà messa in scena al Teatro Impero di Marsala.

Uno spettacolo che vuole indagare la strada tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza, che, una volta “vista”, diventa dirompente come le onde del mare e induce a smettere di aspettare e ricominciare.

Non a caso qui il mito non resta immobile nel tempo ma, al contrario, attraverso un testo che fa danzare le lingue, italiana e siciliana, ribalta l’idea archetipica di Penelope.

La moglie abbandonata di Ulisse in questa nuova versione teatrale dell’Odissea firmata e diretta da Luana Rondinelli è decisamente “fimmina”. Quasi …









