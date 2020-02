Marsala “bella fitusa”, l’inferno e il paradiso al lungomare Salinella

Il paradiso e l’inferno possono coesistere? Se ti trovi a fare una passeggiata al lungomare Salinella di Marsala, allora la risposta e sì. Il paradiso da un lato, con la bellezza di quell’angolo naturale che si apre verso la Laguna dello Stagnone e dall’altro la discarica di rifiuti, un vero inferno.

Frigo, mobili, materiale di risulta, enormi sacchetti neri della spazzatura, tutto ammassato lì, a due passi dal mare. Per Marsala “bella fitusa” riportiamo la segnalazione di un lettore fatta su facebook, riguardo all’ennesimo luogo in cui, alcuni cittadini che non amano questa città, continuano ad abbandonare tutto quello che gli è possibile.

Ci auguriamo, anzi, ne siamo siamo certi, che presto quest’area verrà bonificata e magari si possa porre rimedio installando delle telecamere anche in questa zona, evidentemente non coperta.

