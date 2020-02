Mafia, operazione della Dia: otto arresti a Palermo

Operazione antimafia a Palermo. La Dia, Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito l’arresto di otto persone, componenti della famiglia mafiosa dell’Arenella. Tra gli arrestati i fratelli Gaetano e Pino Scotto, il primo ritenuto coinvolto anche nell’omicidio dell’agente Agostino.

A Palermo la direzione investigativa antimafia (Dia) ha eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal gip nei confronti di otto presunti affiliati alla famiglia mafiosa dell’Arenella, una delle più rappresentative del mandamento di Palermo-Resuttana. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa e altri reati. Si tratta dell’operazione denominata in codice “White Shark”.

Il boss Gaetano Scotto, 68 anni, dopo la scarcerazione era tornato a svolgere il ruolo di capo della famiglia mafiosa del quartiere Arenella. In manette, per mafia, è finito anche il fratello Pietro, che negli anni Novanta era stato accusato dal falso pentito Enzo Scarantino di avere avuto un ruolo nella strage di via D’Amelio, poi nel 2008 …









