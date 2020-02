Lettera al segretario del Pd Zingaretti, che ignora gli iscritti…

“Noi non siamo al potere per il potere ma per servire l’Italia. Ci serve un partito plurale, ricco di aree di pensiero, solidale, che dia valore e dignità agli iscritti, che li renda protagonisti dei processi decisionali”.

Egregio Segretario,

le sue parole sono pienamente condivisibili. Peccato, però, che le sue azioni si discostano da esse. Allo stato attuale, così come in passato, gli iscritti non sono affatto protagonisti dei processi decisionali. Le scelte vengono imposte dall’alto e le assemblee, a qualsiasi livello, quando si svolgono, finiscono per essere solo strumenti per ratificare decisioni già assunte.

Nel suo intervento parla di “dieci mila assemblee, almeno una per ogni comune”.

Ma è a conoscenza che in tanti comuni della Sicilia, forse anche dell’intera Italia, manca da anni il Coordinatore comunale? Così come manca quello provinciale e …









