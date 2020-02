L’antiracket di Marsala non perde il vizio. Cambia tutto… per non cambiare niente

L’associazione Antiracket di Marsala, quella famosa per le costituzioni di parte civile molto “allegre” non perde il vizio.

La “Verità Vive” è nota ormai dappertutto per la sua attività principale, quella di costituirsi parte civile nei processi di mafia, nonostante non faccia attività sul territorio.

Il presidente Francesco Genovese diceva che le cose sarebbero cambiate. Ma se così è, il cambiamento sta avvenendo in maniera quasi impercettibile.

L’associazione continua a costituirsi parte civile nei processi di mafia e dintorni sparsi per l’Italia, nonostante non ci sia una chiara attività sui territori. L’ultimo caso è la costituzione di parte civile nel processo Scrigno.

Dicono di avere ancora attiva la sede presso il Comando dei vigili urbani di Marsala. Ma le riunioni si tengono nello studio dell'avvocato Peppe Gandolfo, il campione del









