La Cisl apre una nuova sede a Calatafimi Segesta

Sarà inaugurata il prossimo giovedì 20 febbraio alle ore 16 la nuova sede della Cisl Palermo Trapani nel comune di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani.

L’appuntamento nei locali che si trovano in via Michelangelo Buonarroti,1, rientra nell’ambito delle iniziative ‘#NoiCislSiamo nei comuni, nelle periferie, tra le persone’, portate avanti per rafforzare la presenza dal sindacato, laddove si concentrano le esigenze dei lavoratori, le loro famiglie, dei disoccupati, dei pensionati, dei giovani. All’inaugurazione interverranno il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il sindaco del comune di Calatafimi Segesta Antonino Accardo. Saranno presenti le federazioni della Cisl e i rappresentanti di servizi e associazioni del sindacato.

"Siamo presenti sul nostro vasto territorio di Palermo e Trapani con tante sedi, per ascoltare le esigenze degli abitanti dei comuni e dei quartieri delle grandi città e portare i nostri …









