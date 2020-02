“Ha rubato 300.000 euro e gioielli a Manuguerra”. Indagata l’ex compagna Montalto

Grandi amori che finiscono male.

Avviso di conclusioni delle indagini preliminari, e contestuale informazione di garanzia, per Concetta Montalto, già consigliere comunale di Erice (e candidata a Sindaco) e per Giuseppe Barbara chiamati a rispondere del reato di furto.

I due, secondo l’accusa, si sarebbero impossessati di 300 mila euro e di gioielli per un valore complessivo di 50 mila euro, prelevandoli dalla cassaforte dell’abitazione di Luigi Manuguerra, ex compagno di Concetta Montalto.

Il piano, ideato dalla donna, sarebbe stato eseguito con la complicità di Giuseppe Barbara che conosceva l’abitazione di contrada Rosariello, nel territorio di Valderice, per aver eseguito lavori edile nell’immobile di Luigi Manuguerra. Il furto è stato commesso nell’aprile del 2016.

Per Luigi Manuguerra si tratta di una vicenda che potrebbe, paradossalmente, giocare a suo favore. Manuguerra, infatti, è stato rinviato a giudizio per voto di …









Leggi la notizia completa