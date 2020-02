Greenpeace in azione per chiedere a Intesa San Paolo di fermare i finanziamenti ai combustibili fossili, principale causa dell’emergenza climatica in corso [Fotogallery]

MILANO – Questa mattina attivisti e attiviste di Greenpeace sono entrati in azione in Via Giuseppe Verdi a Milano, presso una delle sedi di Intesa Sanpaolo, per denunciare i finanziamenti che il gruppo finanziario italiano continua ad elargire alle fonti fossili. In particolare, l’organizzazione ambientalista chiede di fermare subito i finanziamenti alla multinazionale indiana Adani, tra le compagnie più inquinanti al mondo, che sta portando avanti il progetto di sfruttamento del giacimento minerario Galilee in Australia, una vera e propria bomba climatica.

Attiviste e attivisti hanno aperto uno striscione sulla facciata della sede di Intesa Sanpaolo con il messaggio “Basta soldi al carbone – L’Australia brucia”, evidenziando la pericolosità di nuovi piani di sfruttamento di una fonte fossile che ha effetti devastanti sul clima del Pianeta, come dimostra la situazione che vive proprio l’Australia. A settimane di incendi devastanti – …









