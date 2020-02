Differenziata: in Sicilia “virtuosi” solo 79 piccoli Comuni, ecco l’elenco – La Sicilia

Differenziata: in Sicilia “virtuosi” solo 79 piccoli Comuni, ecco l’elenco La SiciliaDifferenziata, in Sicilia virtuosi solo due comuni su dieci: c’è ancora tantissimo da fare Stretto webRaccolta differenziata in Sicilia, in arrivo cinque milioni di euro per i comuni “ricicloni” MessinaTodayRaccolta differenziata, a Belpasso la più alta in Sicilia CataniaTodayBelpasso primo Comune in Sicilia per la raccolta differenziata: assegnati 176 mila come premio GazzettinonlineVisualizza Copertura totale su Google News









Leggi la notizia completa