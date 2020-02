David di Donatello: Nomination per miglior attore non protagonista per Fabrizio Ferracane

L’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane è nella cinquina dei David di Donatello come miglior attore non protagonista. La notizia è stata appena battuta dalle agenzie e non può che riempire di gioia tutti coloro che apprezzano il talentuoso artista che nel corso degli anni ha compiuto un importante percorso di crescita ottenendo ruoli sempre più importanti e riconoscimenti per il suo operato.

‘Il traditore‘ di Marco Bellocchio fa man bassa di candidature alla 65esima edizione dei David di Donatello con 18 nomination, comprese quelle per miglior film e miglior regia. Seguono ‘Il Primo Re‘ di Matteo Rovere e ‘Pinocchio‘ di Matteo Garrone, entrambi con 15 candidature, poi ‘Martin Eden‘ di Pietro Marcello con 11, ‘5 è il numero perfetto‘ di Igort con 9 e ‘Suspiria‘ di Luca Guadagnino con 6.

