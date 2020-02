Dal 1° aprile 2020 tanti nuovi collegamenti da Birgi con scalo a Malta

Nuovi collegamenti Ryanair da Birgi tramite lo scalo a Malta. Grazie al nuovo volo di Ryanair che collegherà due volte a settimana Birgi a Malta sarà possibile raggiungere tanti altri scali (anche intercontinentali) con un attesa non troppo lunga.

Facendo scalo sull’isola di Malta si può andare verso tante altre destinazioni che oggi non sono operative da Trapani. Sicuramente non sarà una cosa impossibile attendere qualche ora per imbarcarsi verso Londra, Barcellona, Dublino e molte altre. Queste sono infatti alcune delle mete disponibili dall’aeroporto di Malta che si possono raggiungere da Trapani Birgi (con scalo).









