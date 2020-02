Balsamario di Selinunte in mostra a Forlì

Presso i Musei San Domenico di Forlì, dal 15 Febbraio al 21 Giugno saranno esposte le opere di maggior pregio rivolte e riconducibili ad una figura mitologica di assoluta rilevanza per la cultura occidentale: ULISSE. La Mostra, intitolata “Ulisse, l’arte e il mito” è stata organizzata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e lo stesso Comune, e conta al suo interno più di 200 opere che vedono nella figura dell’eroe Omerico, il protagonista.

La Regione Sicilia ha voluto essere presente all’evento, inviando al Museo reperti archeologici di elevata importanza storica e, tali reperti, si sono rivelati dei punti cardine per la mostra. Tra questi, la Nave arcaica, un prezioso reperto rinvenuto nei fondali di Gela, due rostri in bronzo( armi da guerra poste nella prua delle navi per speronare quelle nemiche) concessi dalla Soprintendenza del Mare di Palermo, venti lingotti in …









