Atterrata a Mazara la “fenice biancorossa”? Chiederà un assessorato al sindaco Quinci?

In politica è possibile tutto, o quasi tutto, spesso però la realtà supera l’immaginazione. E’ possibile pertanto che soggetti politici provenienti da culture e storie diverse, sia da destra che da sinistra, possano convergere verso un obiettivo di “bene comune”. Abbiamo infatti appreso di un incontro avvenuto domenica scorsa in un noto bar della Città di Mazara del Vallo. I partecipanti all’incontro (in copertina la foto postata da uno dei partecipanti): l’ex senatore alcamese del Pd Nino Papania, l’ex deputato regionale del Psi, Nino Oddo, il già sindaco Giorgio Macaddino, il già assessore ai Lavori Pubblici (sempre nell’allora Giunta Macaddino) Giampiero Giacalone e due consiglieri comunali dell’attuale gruppo consiliare “X Mazara”, facente parte della maggioranza che sostiene il sindaco Salvatore Quinci: Pietro Marino (già alleato di Nino …









Leggi la notizia completa