Alcamo, il caso del Liceo Allmeyer. M5s contro l’ex Provincia. Sucameli attacca il sindaco

“Il liceo Allmayer non può lasciare Alcamo, né, tantomeno, i suoi alunni possono essere sparpagliati in vari istituti, anche in altri Comuni. L’ex Provincia non accampi scuse di tipo economico e faccia bene i suoi conti, vedrà che nei suoi bilanci troverà risorse aggiuntive grazie al governo Conte e all’alleggerimento del prelievo forzoso arrivato grazie all’approvazione di un emendamento del M5S al decreto Milleproroghe”.

Lo affermano il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, e il deputato 5 stelle alla Camera, Antonio Lombardo, a commento della decisione del libero consorzio comunale di Trapani di non rinnovare l’affitto dell’edificio di viale Europa che ospita il liceo.

Alla scuola – afferma il sindaco – serve un immobile, di cui il Comune non ha disponibilità, e deve assicurarglielo l’ex Provincia e nella stessa città dove la scuola esiste da decenni. È assurdo continuare a …









Leggi la notizia completa