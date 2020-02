Al Volatore di Rmc 101 oggi ospite l’ex Sindaco di Marsala Giulia Adamo

Sarà Giulia Adamo la protagonista della puntata di oggi del Volatore di Rmc 101. Dalle 13 in poi risponderà alle domande del direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo, e di Rossana Titone.

Giulia Adamo, già Sindaco di Marsala dal 2012 al 2014, ha annunciato da poco la sua intenzione di ricandidarsi. Circa le sue affermazioni, Tp24 ha pubblicato due articoli (li potete leggere qui e qui) di fact – checking sulle cose dette dall’ex deputata, a partire dal porto sino ai rifiuti, e su questi punti Adamo oggi chiarirà meglio le sue opinioni e le sue intenzioni.

Appuntamento dalle 13 su Rmc 101 in radio, su Tp24.it, invece in diretta streaming video.

Il Volatore va in onda ogni giorno, dalle 13 in poi, ed è curato dalla redazione di Tp24.











Leggi la notizia completa