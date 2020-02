A Marsala arrestata una spacciatrice: fermata dai Carabinieri con 100 grammi di eroina

A spacciare sono anche le donne. I Carabinieri hanno arrestato una giovane di Marsala, Arianna Torre, dell’80. E’ stata sorpresa dai Carabinieri in un posto di blocco sulla Strada Provinciale 21 con un’amica. Aveva con se dosi di eroina e tanti soldi. Ecco la nota dei Carabinieri:

Nella serata di domenica 16 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, TORRE Arianna, marsalese classe ‘80.

Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito di uno specifico servizio antidroga, durante un posto di controllo sulla Strada Provinciale 21, fermavano una berlina di colore grigio con a bordo due donne. Il particolare stato di agitazione della TORRE – conducente del veicolo – insospettiva i militari, lasciando presagire che in macchina o sulla sua persona potesse essere celata della sostanza stupefacente. Di fatti, la stessa, durante le operazioni di polizia, cercava …









