“Trapanincontra”, Simonetta Agnello Hornby presenta il suo libro “Siamo Palermo”.

Martedì 18 febbraio alle 18,00 al Museo Pepoli di Trapani, secondo appuntamento con Trapanincontra, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Trapani, biblioteca Fardelliana e Atm. Simonetta Agnello Hornby presenta “Siamo Palermo”, ovvero siamo fatti della stessa pasta di cui è fatta questa città. Un libro scritto a quattro mani con Mimmo Cuticchio, un racconto tra storie e memoria fra i vicoli della città che ha dato i natali ad entrambi. Un inno a Palermo, concentrato di sogni e di miracoli. Simonetta e Mimmo evocano una città che guarda all’Europa, non solo in ragione della sua bellezza e delle sue contraddizioni, ma anche per il desiderio di futuro che vengono esprimendo le istituzioni e le nuove generazioni. Simonetta Agnello Hornby è autrice di best seller tradotti in diverse parti del mondo (La Mennulara, Bocca murata, Vento scomposto, La zia marchesa).

