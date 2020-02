Trapani, sospetti sversamenti al porto. Intervengono Capitaneria ed Arpa

Stamane, su segnalazione del Consigliere comunale Giuseppe Lipari, la Capitaneria di Porto e l’Arpa sono intervenute per verificare se in Viale Regina Elena fosse effettivamente in corso uno sversamento di liquami.

La Capitaneria, preso atto della situazione, invierà i propri tecnici per effettuare tutte le verifiche del caso. Dal punto di vista politico, il Consigliere Lipari si riserva invece di presentare un’interrogazione scritta all’amministrazione, al fine di appurare la realtà dei fatti anche in considerazione dei recenti lavori effettuati in Via Verdi.

Nell’attesa di ricevere i valori, la puzza insopportabile non lascia immaginare nulla di buono.



E.B.









