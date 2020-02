Trapani, scontro sul lungomare Dante Alighieri: due feriti

Scontro tra due auto sul lungomare Dante Alighieri. Il sinistro è avvenuto attorno alle 20, ad incrocio con la Via Cappuccinelli. Coinvolte una Volkswagen grigia e un’Opel Astra blu.

Si presume che la causa dell’impatto tra i due mezzi sia stata una mancata precedenza: secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la Volkswagen stesse per immettersi nella Via Cappuccinelli quando avrebbe impattato contro l’Opel che viaggiava in direzione opposta, verso Casa Santa Erice. Feriti e trasportati in ospedale i due giovani all’interno, terminata fuori dalla carreggiata. Nessuna conseguenza per l’anziano signore alla guida dell’Astra. Sul posto, una pattuglia della Polizia.









