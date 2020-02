Stabilizzazione, termine che accomuna i lavoratori Forestali del Sud

E’ una parola molto comune in questi ultimi periodi, termine singolo e fondamentale per i lavoratori del settore forestale italiano che tentano e stentano di arrivare a portare a termine una lunga agonia vissuta in tanti anni di lavoro. Parliamo dei lavoratori forestali di Campania,Molise,Sicilia,Basilicata,Calabria, Puglia territori vasti nelle aree agricole e forestali, dunque tanta gente che negli anni ha portato avanti la precarietà di un settore molto bistrattato in anni e anni di esistenza.

Variano nei numeri , nella quantità oggettiva ma non nella qualità, perché tutti si mettono a servizio dei boschi e foreste e sono molto propensi e utili da sfruttare su tanti altri fronti comunitari e, ovunque essi vengono chiamati. Una professionalità acquisita nei tempi e soprattutto sul campo, con anni di esperienza su prevenzione e manutenzione di boschi, sia nel preparare le stagioni estive con …









