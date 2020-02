Partanna, Oipa: “Abbandono e irregolarità al canile”

Arriva la denuncia dal parte dell’Oipa di Partanna sulle condizioni del canile comunale.

Gli animalisti, volontari, lo hanno messo nero su bianco: il canile di Partanna vive delle irregolarità, a cominciare da alcuni decessi inspiegabili, molti cuccioli sono morti in seguito ad aggressioni, i volontari si ritrovano a dover accudire cani che avevano lasciato in buona salute, cani in fin di vita che non vengono aiutati e curati, topi che girano senza alcuna derattizzazione del posto.

Il canile è abbandonato all’incuria, la politica cittadina non è attenta, gli animalisti sono soli.

L’appello è di sensibilizzazione all’adozione di chi ancora è in vita, cani da tirare fuori dal canile per non segnare ulteriormente la vita di queste povere anime.



Ci sono due cuccioli che urgentemente cercano casa, si tratta di Simba e Galileo, 7 mesi circa, sono in fase di ripresa …









