Operazione Scrigno. Vanno tutti a processo i 29 indagati

Sono stati tutti rinviati a giudizio i 29 indagati dell’inchiesta antimafia Scrigno.

A Trapani il gip ha deciso che andranno tutti a processo con la prima udienza che si terrà il prossimo 8 aprile.

Molti i nomi eccellenti coinvolti nell’operazione antimafia scattata nel marzo 2019. Tra tutti quello di Paolo Ruggirello, ex deputato regionale, ancora detenuto, accusato di essere organico a cosa nostra trapanese. E ancora Ivana Inferrera, ex assessore a Trapani. Il braccio destro di Ruggirello, Franceaco Todaro. Alessandro e Luigi Manuguerra, Vito Mannina. E poi esponenti di spicco di cosa nostra trapanese, come Pietro e Francesco Virga.

Questi i nomi di tutte le persone che sono state rinviate a giudizio: Michele Alcamo, Antonino Buzzitta, Maria Stella Cardella, Pietro Cusenza, Antonino D’Aguanno, Vito D’Angelo, Tommasa Di Genova, Vincenzo Ferrara, Giuseppa Grignani, Vito Gucciardi, Stelica Jacob, Ivana Inferrera, Mario Letizia, Vito Mannina, Alessandro Manuguerra, Luigi Manuguerra, Michele Martines, …









