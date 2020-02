Musumeci incontra il ragazzo senegalese aggredito a Palermo

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha incontrato a Palazzo Orleans Kande Boubacar, il 19enne di origini senegalesi aggredito la notte tra sabato e domenica da un gruppo di teppisti nella centralissima via Cavour a Palermo.

Musumeci si è intrattenuto con Kande, manifestandogli la sua solidarietà per il grave atto subito e l’apprezzamento per la compostezza e l’equilibrio dimostrato. «Studia, impara un mestiere e renditi autonomo – ha esortato il governatore- e continua ad amare questa terra siciliana come hai fatto finora». Nella visita, il giovane era accompagnato dall’avvocato Alberto Rausi.









