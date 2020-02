Mazara, Giuseppe Bucca nuovo segretario della Cgil Camera del Lavoro

Il neo segretario, nominato dalla segreteria provinciale della Cgil, subentra, dopo quattro anni di mandato, a Vito Gancitano.

Giuseppe Bucca, mazarese di 52 anni, svolge attività sindacale dal 1994, ma è nel 2000 che assume l’incarico di responsabile fiscale della sede della Cgil di Mazara del Vallo. Dopo oltre venti anni di attività sindacale da oggi è il segretario della Cgil mazarese.

Tra le azioni sindacali che il neo segretario metterà in campo l’affermazione del diritto al lavoro e alle tutele nei settori nevralgici dell’economia mazarese attraversati dalla crisi.

“La marineria – dice il segretario Bucca – è al collasso mentre il terziario è inesistente. C’è anche il problema degli Istituti scolastici e, in particolare, dei licei che rischiano di chiudere per la carenza dei locali. L’impegno della Camera del Lavoro di Mazara – conclude & …









